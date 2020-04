Avengers, i fratelli Russo non escludono il ritorno di Iron Man: 'Ma c'è una condizione'

Durante un'intervista per il podcast Reel Blende, ai Fratelli Russo è stato chiesto se riportare Iron Man in vita avrebbe sminuito l'importanza della celebre scena in cui il supereroe si sacrifica alla fine del loro film Avengers: Endgame.

I due registi, con fare diplomatico, hanno spiegato che Tony Stark potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe, ma a patto di rispettare una condizione:

"Voglio dire okay, sicuramente l'abbiamo sempre detto e crediamo che la posta in gioco debba essere reale, com'è reale l'investimento emotivo del pubblico in quel preciso momento e in quei personaggi. Nel nostro arco narrativo, anche se quei film della Marvel sono stati difficili per la maggior parte della storia, volevamo impegnarci a fondo con questa idea. Quindi, per rispondere alla tua domanda, penso che un suo ritorno sarebbe da giudicare in base al contesto. Dipende da come sarebbe riportato in vita. Tutto dipende dalla narrazione, ma è certamente qualcosa che deve essere guadagnato. È certamente qualcosa che dovrebbe essere scioccante e sorprendere per il pubblico, non è che puoi semplicemente riportarlo indietro. Dovrebbe esserci un evento narrativo davvero avvincente che inneschi il suo ritorno, qualcosa di innovativo e di imprevedibile che faccia si che ne valga la pena."

Insomma, la porta non è stata completamente chiusa, anzi: secondo i Russo, un ritorno inaspettato di Tony Stark potrebbe suscitare le stesse sensazioni (se non addirittura sensazioni più forti) della sua morte. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate la reazione del pubblico alla morte di Iron Man e recuperate il nostro Everycult su Iron Man.