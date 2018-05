Avengers: i fratelli Russo non dirigerebbero mai un film della DC Comics

Reduci dal successo planetario di Avengers: Infinity War, Anthony e Joe Russo hanno parlato dei loro piani per il futuro e di come questi non prevedano la Warner/DC.

Nonostante un regista consacrato alla Marvel come Joss Whedon non abbia avuto problemi a passare alla concorrenza, avendo praticamente co-scritto e co-diretto Justice League (con l’intenzione poi naufragata di dirigere il film standalone dedicato a Batgirl), i fratelli Russo non hanno alcuna intenzione di emulare l’illustre collega.

Dopo aver consegnato alla Marvel e al pubblico tre fenomenali successi commerciali, ovvero Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, i due registi non sarebbero affatto tentati da una possibile offerta d’ingresso nel DC Extended Universe e hanno spiegato anche il perché.

Durante una recente Q&A tenuta alla presenza di alcuni fan, è stato chiesto se ci sarebbe mai stato l’interesse di adattare a film un fumetto della DC Comics da parte dei due registi, ma Anthony e Joe Russo hanno dichiarato che è un’ipotesi difficilmente realistica dato che, fin da bambini e anche una volta cresciuti, hanno sempre preferito le storie Marvel a quelle dell’avversaria DC. Joe ha anche aggiunto che secondo lui i personaggi DC sono fin troppo potenti e imbattibili e che trovano molto più facile relazionarsi con quelli provenienti dal Marvel Universe. Argomentazioni espresse dagli stessi fan dei fumetti nel corso di questi anni di adattamenti cinematografici.

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4 (con i due Russo sempre alla regia), su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War.

