Avengers: i fratelli Russo concordano con la decisione di Whedon sull'amore di Vedova Nera

Partiamo dal primo Avengers, quello diretto da Joss Whedon, e poi continuiamo con Age of Ultron, diretto sempre dallo stesso regista. Lui ha deciso di cambiare, rispetto ai comics, di far innamorare Nat di Bruce Banner e non di Bucky Barnes, come da fumetti. Non a tutti è piaciuta la decisione, ma ai fratelli Russo non da fastidio.

Joe Russo ha preso parte ad una sessione di domande e risposte in Iowa, all'interno di una scuola superiore e lì gli è stata posta la questione: perché far infatuare Banner e Romanoff? La decisione fu del primo regista di Avengers, Joss Whedon, che si è scostato dai fumetti, dal momento che Natalia Romanova, in qualità di spia, era stata addestrata nella Red Room proprio dal Soldato d'Inverno col quale poi, ha intrattenuto una storia d'amore intensissima.

"Perché vedere il film se sai come va a finire? E questa non è una semplice traduzione in video. È la nostra interpretazione per l'MCU, io penso che Joss stesse cercando di trovare dei modi interessanti di unire i personaggi, di creare delle dinamiche tra loro, cioè. Io so che può sembrare una scelta impopolare, ma non si può accontentare chiunque."

A questa affermazione, c'è chi potrebbe rispondere dicendo che uno va al cinema a vedere le trasposizioni dei fumetti su schermo, proprio per vedere le storie che ama prendere vita, ma vabbè, ci sta il guizzo creativo. Comunque chissà come andrà in futuro...

Avengers: Infinity War è al cinema.