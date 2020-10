Avengers, il finale eletto fra i migliori di sempre: ecco la nuova classifica

Che le amiate o che le odiate, che siate d'accordo con loro o meno, nel mondo del cinema le classifiche sono un elemento immancabile (e capaci di generare le più accese discussioni). Vediamo insieme allora quella stilata dal sito Insider sui migliori finali di sempre, e scopriamo dove si sono piazzati grandi classici come Casablanca o Citizen Kane, e blockbuster moderni come Indiana Jones o i film degli Avengers.

Formata da 33 posizioni, la classifica propostaci dal sito viaggia nel tempo e nello spazio cinematografico per andare a scovare i migliori finali, quelli che vi hanno fatto ridere, piangere, infuriare, che vi hanno fatto pensare, riflettere, che vi hanno lasciato di stucco o di cui ancora oggi cercate una possibile interpretazione.



Tutto questo e molto più sono stati sicuramente in grado di evocare nello spettatore gli ultimi momenti di almeno alcune di queste pellicole, mentre di altre avrete forse apprezzato maggiormente la maestria tecnica, le soluzioni registiche, la sceneggiatura... Insomma, di parametri per giudicare un film, e in questo caso la sua conclusione, ce ne sono davvero tanti, e non dovrebbe quinti stupire la presenza di film d'epoca come Via col Vento o Sunset Boulevard, accostata alle moderne produzioni come Avengers: Infinity War o La La Land.



Ma scopriamo cosa si è posizionato dove:

Planet of the Apes (1968) The Usual Suspects (1995) Citizen Kane (1941) Casablanca (1942) Seven (1995) The Third Man (1949) 2001: A Space Odyssey (1968) Carrie (1976) Chinatown (1974) The Graduate (1967) Sunset Boulevard (1950) The Godfather (1972) Scarface (1983) Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) Night of the Living Dead (1968) The Wild Bunch (1969) Avengers: Infinity War (2018) The Shawshank Redemption (1994) Bonnie and Clyde (1967) Invasion of the Body Snatchers (1978) Psycho (1960) The 400 Blows (1959) Inception (2010) The Thing (1982) Rocky II (1976) Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981) Gone with the Wind (1939) The Sixth Sense (1999) La La Land (2016) Easy Rider (1969) Shane (1953) One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) There Will Be Blood (2007)

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con i titoli e le posizioni qui elencate? Fateci sapere nei commenti. Se cercate altre classifiche, invece, su Everyeye trovate anche quella sui 10 film più importanti del decennio oppure, per restare in tema supereroi, quella sui migliori film di Spider-Man