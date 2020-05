Avengers, il film di Joss Whedon compie 8 anni: i fan provano a far dimenticare Star Wars

Ieri lunedì 4 maggio è stato sicuramente un grande giorno per i fan di Star Wars, che hanno potuto celebrare il May the 4th con l'annuncio di un nuovo film della saga diretto da Taika Waititi, eppure anche i fan dei Marvel Studios hanno avuto di che festeggiare.

Il 4 maggio 2020, infatti, ha segnato l'ottavo anniversario dell'uscita nei cinema di Avengers, primo film crossover dei Marvel Studios che ha debuttato nelle sale il 4 maggio 2012. Il film raccontava di come Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) e Occhio di Falco (Jeremy Renner) si riunivano per la prima volta in assoluta per salvare il mondo da Loki (Tom Hiddleston) e da un esercito alieno invasore che successivamente si sarebbe rivelato esser stato inviato da Thanos (interpretato da Damion Poitier nella scena post-credit).

Il film fu un successo straordinario e, oltre ad accumulare $1,51 miliardi al botteghino di tutto il mondo, che lo rese all'epoca il maggio successo della storia per un film di supereroi, confermò anche la grande richiesta del pubblico per il franchise di Kevin Feige, che all'epoca stava muovendo i primi passi. Joss Whedon - che i rumor vorrebbero di ritorno al MCU per la regia dei Fantastici Quattro - avrebbe tentato di replicare il successo nel 2015 con Avengers: Age of Ultron 2015, ma fu con Avengers: Infinity War del 2018 e il suo sequel diretto Avengers: Endgame del 2019 che i Marvel Studios conquistarono definitivamente la storia del cinema portando due film oltre i due miliardi di incasso, col secondo che addirittura avrebbe soffiato il primato a Avatar sfiorando i tre miliardi.

Quali ricordi avete del primo Avengers? Ditecelo nei commenti.