Avengers al femminile, quale sarà la loro leader tra le donne Marvel?

Che le donne stiano arrivando a costituire una parte sempre più importante del Marvel Cinematic Universe non è un mistero: nel corso degli anni gli arrivi e le conferme di gente come Scarlet Witch, Captain Marvel, Black Widow e compagne hanno reso ben chiaro il concetto, che sembra doversi ulteriormente solidificare nei prossimi tempi.

Girano sempre più insistentemente, infatti, voci relative al possibile arrivo in sala di un film dedicato alle quote rosa dell'MCU, una sorta di Avengers concentrato unicamente (o, comunque, per la maggior parte) sui personaggi di Brie Larson, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana e così via.

Naturalmente si parla di semplici voci, ma se sognare non costa nulla perché non tirare a indovinare e cercare di capire chi, tra queste, potrebbe avere le stimmate della leader? Certo, l'imbarazzo della scelta c'è tutto: esclusa per ovvi motivi la Black Widow di Scarlett Johansson, sia Carol Danvers che Gamora, così come Wanda Maximoff ad esempio avrebbero tutte le qualità adatte a rivestire il ruolo.

Ci permettiamo però di far presente che un'altra donna di un certo spessore è in arrivo nell'universo Marvel: stiamo parlando di Jennifer Walters che, nei panni di She-Hulk, potrebbe magari finire per essere quel collante capace di mettere insieme tutte le donne Avengers e, in qualche modo, di guidarle.

Cosa ne pensate? Approvereste la scelta o trovate più adatto uno degli altri nomi presenti nella lista? Fatecelo sapere nei commenti! Un fan trailer, intanto, ha trasformato il Marvel Cinematic Universe in un horror; il regista di X-Men, invece, ha detto la sua sul possibile arrivo dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe.