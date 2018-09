Avengers: un fan ha riunito tutte, ma proprio tutte le armature create da Stark

Una fan art ha in sé tutte le armature indossate dal Tony Stark di Robert Downey Jr. (e quelle create dal personaggio), da quando ha fatto il suo debutto, nel 2008, nelle vesti del tycoon Marvel.

Nel corso delle sue nove apparizioni nel MCU, Stark ha creato circa 50 armature per sé stesso, oltre a cinque varianti dell'armatura di War Machine. Per non parlare di quelle create anche per Spidey!

Potete vedere il post in calce alla news. Rivedremo Tony in Avengers 4. Per adesso vi riproponiamo la sinossi ufficiale di Infinity War: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Ps: se cliccate sulla foto del post Reddit originale e poi ingrandite l'immagine, vedrete che è in altissima risoluzione!