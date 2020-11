Avengers, il quinto ed eventuale film del franchise unirà il Multiverso MCU?

Se il titolo stesso di Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi o materiale e curiosità finora usciti sull'attesa WandaVision di Disney+ non lo avessero resto già abbastanza chiaro, la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe aprirà finalmente le porta al tanto chiacchierato Multiverso.

Data anche la situazione attuale, con molte incertezze per il futuro, sarà difficile superare Avengers: Endgame sia in termini di scala che di incassi, ma è quasi inevitabile che i Vendicatori tornino a unirsi in un futuro cinematografico in un nuovo film crossover, e proprio in questo eventuale e sperato progetto i Marvel Studios saranno chiamati a fare tutto il possibile per tentare di creare qualcosa di uniforme proprio con il Multiverso.



In un nuovo articolo pensato dai cugini di Screen Rant, si teorizza la possibilità che in Avengers 5 la Marvel unirà tutti gli eroi cinematografici in un'immensa epopea che abbraccerà la realtà da far sembrare Endgame una passeggiata. E il catalizzatore di questa epica avventura potrebbe proprio essere Kang il Conquistatore, che ricordiamo dovrebbe apparire già in Ant-Man 3 come cattivo principale o secondario e interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods, Lovecraft Country).



Stando alla teoria, l'ispirazione potrebbe essere quella di Avengers: Forever, run che ruota attorno all'adolescente Rick Jones che guadagna un potere noto come Destiny Force, che gli permette di reclutare eroi da varie linee temporali o universi alternativi per assisterlo in battaglia.



Cosa ne pensate?