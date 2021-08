Avengers, gli eroi Marvel sono ancora 'uniti' nella Fase 4? La risposta di Kevin Feige

Esiste ancora un gruppo principale degli Avengers nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? A rispondere a questa domanda, nata ovviamente in seguito alla perdita di membri storici come Iron Man, Captain America e Black Widow, ci ha pensato direttamente il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

"Penso che questa domanda otterrà una risposta, e le persone sono alle prese con essa all'interno del MCU in questo momento" ha dichiarato il produttore a CinemaBlend, mantenendo il consueto alone di mistero intorno alla questione per evitare di rivelare troppo. "Tony e Steve sono fuori dopo Avengers: Endgame e Sam Wilson è il nuovo Cap... cosa significa essere un Avenger? C'è una squadra principale? Chi la guida? Chi la finanzia? Questa è una questione che, sebbene non sia in prima linea in molti dei film attuali, rimane certamente sullo sfondo".

Da Shang Chi a Spider-Man: No Way Home e Thor: Love and Thunder, passando per serie come WandaVision, Loki e Hawkeye, i titoli della Fase 4 includono diversi archi narrativi condivisi ma per la prima volta da quando è iniziato il franchise mancherà un vero e proprio capitolo dedicato ai Vendicatori. Quello che più si avvicina ad un grande crossover è probabilmente Secret Invasion, la serie con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson, anche se non sappiamo effettivamente quanti eroi verranno impiegati per combattere gli Skrull che hanno invaso la Terra.

Nelle scorse settimane, inoltre, lo stesso Kevin Feige ha anticipato che passerà ancora diverso tempo prima di rivedere gli Avengers al cinema.