Avengers: Endgame, Zoe Saldana:'Ecco perché amo la scena A-Force del film'

Una delle sequenze più apprezzate di Avengers: Endgame è la cosiddetta 'scena A-Force' che unisce brevemente un gruppo di personaggi femminili provenienti dalle prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe. Di quel momento del film ha parlato di recente Zoe Saldana, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

"Ovviamente sapevamo che sarebbe stato speciale, e ci sentivamo bene ogni volta che i Russo dicevano 'Azione!'. Ma quello che posso ricordare - e queste sono le perle della vita che mi fanno sentire così umana e mi tengono con i piedi per terra - è che ci lamentavamo solo di quanto fossero scomodi i nostri costumi, il nostro trucco, le nostre parrucche, quanto fosse freddo il set, quanto non volevamo essere lì, quanto volevamo esserci. Perciò, eravamo soltanto ragazze, capisci? Anche farlo insieme e comportarci da dure è stato davvero speciale" ha ricordato Saldana.



Nei programmi dello studio il prossimo capitolo 'al femminile' sarà The Marvels, con Carol Danvers/Captain Marvel - Brie Larson ha dovuto lavorare di più per il sequel, come ha confessato lei stessa in un'intervista - Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani).



Un film chiaramente influenzato anche dalla celebre sequenza A-Force, come ha confessato la regista Nia DaCosta:"Io, come molte donne in tutto il mondo, ho guardato Avengers: Endgame e ho visto quei sei secondi con tutte le donne Marvel insieme".



