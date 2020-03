Avengers: Endgame, Winston Duke sulle scene tagliate di M'Baku

Grazie al ruolo di M'Baku in Black Panther, Winston Duke ha trovato grande successo ed è comparso anche in altri capitoli del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tuttavia in quest'ultimo caso diverse sequenze con M'Baku sono state tagliate in fase di montaggio, diminuendo drasticamente il suo minutaggio.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Winston Duke ha parlato proprio di questo argomento; non ha approfondito ciò che M'Baku ha fatto negli anni che intercorrono tra Infinity War e Endgame ma ha espresso il suo rammarico per i diversi tagli:"Il filmato grezzo era così lungo che non tutto il mio materiale è arrivato. Ho girato così tanto combattendo per questo e sono rimasto davvero dispiaciuto di non vederne nulla nel film. Ho fatto così tante scene di combattimento in Endgame durante la battaglia finale... è stato davvero bello. La Marvel sa cosa sta facendo e tutto conduce al miglior prodotto. Quindi sono felice; sono rimasto molto deluso dal fatto che nessuno potesse vedere tutte le cose che ho fatto".

L'ultima apparizione di M'Baku nel Marvel Cinematic Universe è proprio quella in Avengers: Endgame. Winston Duke vorrebbe che M'Baku diventasse il villain di Black Panther 2, in maniera tale da regalare maggior spazio ad un personaggio parecchio sacrificato ultimamente nel franchise.

