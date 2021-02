Avengers: Endgame, WandaVision conferma: Scarlet Witch avrebbe battuto Thanos!

Sulla possibilità che qualcuno tra gli Avengers fosse sul serio in grado di sconfiggere Thanos in uno scontro uno contro uno si è dibattuto per un bel po' di tempo, con Captain Marvel e Scarlet Witch principali indiziate ad essere le potenziali salvatrici della patria. Solo per una delle due, però, la teoria ha finalmente trovato conferma.

Stiamo parlando di Scarlet Witch: una scena del quinto episodio di WandaVision, infatti, ci ha confermato che la nostra Wanda Maximoff sarebbe stata effettivamente in grado, se non ci fossero state intromissioni, di fare a pezzi il Titano Pazzo senza ricorrere a Gemme e schiocchi di dita.

A fugare ogni dubbio è stata Monica Rambeau, durante un excursus con i membri dello SWORD sul passato della nostra Avengers sokoviana: "Avrebbe potuto sconfiggere Thanos da sola se non avesse dato il via a un blitz. Voglio dire, nessun altro ci è andato vicino" ha ammesso l'ormai ex-Geraldine vista all'interno delle "mura" di Westview.

Il destino, si sa, segue però vie imperscrutabili e, come abbiamo ormai accettato da tempo, quello in cui sarebbe stata Wanda a dare il colpo di grazia a Thanos non corrispondeva, evidentemente, a quell'unico scenario favorevole previsto da Doctor Strange, con buona pace del povero Tony Stark. A proposito del Titano Pazzo, comunque: ecco l'incredibile prezzo del busto di Thanos a grandezza naturale; Chris Evans, invece, ha ricordato l'emozione provata durante una scena di Avengers: Endgame.