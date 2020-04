Avengers: Endgame, Wanda sarebbe dovuta sopravvivere allo schiocco di Thanos

Protagonisti del live-tweet per commentare la visione di Avengers: Endgame organizzata da ComicBook, gli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato parecchie curiosità, come ad esempio il fatto che Wanda Maximoff sarebbe dovuta sopravvivere alla fine di Infinity War.

Scarlet Witch, infatti, era presente da subito nella prima versione della sceneggiatura di Avengers: Endgame, come sottolineato dai due autori: "Avevamo un intero arco dedicato a un viaggio on the road con Wanda e Rocket, ma dopo la storia con Visione in Infinity War, nulla di ciò che avevamo scritto era altrettanto interessante per il suo personaggio". La risposta di Markus e McFeely è alla precisa domanda: "Ci sono dei personaggi che furono uccisi dallo schiocco in Infinity War che avevate tenuto in vita inizialmente per un ruolo più ampio in Endgame?".

Markus non ha eloborato ulteriormente il motivo di tale riscrittura del copione, ma è abbastanza evidente che tutto quello che c'era da dire in quel momento su Wanda era già stato mostrato nelle sequenze in Infinity War che la vedevano accanto a Visione e, soprattutto, il loro rapporto raggiungeva l'apice alla morte di quest'ultimo. Concentrarsi nuovamente su Wanda anche in Endgame sarebbe stato a dir poco superfluo, soprattutto considerata la trama già complicata di per sé e i numerosi personaggi coinvolti nella narrazione.

Sempre rimandendo in territorio Scarlet Witch, qualche giorno fa è stato pubblicato un concept art preliminare del personaggio in Captain America: Civil War, in cui fa la sua seconda apparizione (per la prima volta come Avenger effettivo) dopo il suo esordio in Avengers: Age of Ultron. Rivedremo il personaggio in WandaVision, che dovrebbe portare il mondo delle sit-com nell'universo Marvel e coniugarle con una vastità di generi diversi; insomma, dovrebbe trattarsi di qualcosa di davvero unico.