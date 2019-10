Avengers: Endgame voleva mandare Tony Stark su Asgard?

Tra le tante curiosità e i vari retroscena di Avengers: Endgame, veniamo ora a sapere che, a un certo punto del suo sviluppo, c'è mancato poco che Tony Stark finisse su Asgard. Perchè? Scopriamolo insieme.

Come per molti film, specialmente nel caso dei vari capitoli del Marvel Cinematic Universe, anche la sceneggiatura di Avengers: Endgame ha subito vari e importanti cambiamenti nel corso della stesura, prima di arrivare alla sua versione definitiva.

E mentre alcuni elementi sono stati modificati addirittura in corso d'opera, altri sono stati messi da parte quasi fin da subito.

Per la scena del Time Heist, ad esempio, inizialmente si era pensato a tutt'altra soluzione, che prevedeva anche il mandare Thor e Tony ad Asgard.

"Beh, ne abbiamo provata una che non era poi così interessante nel primo draft dello script, ed è così che siamo arrivati a The Avengers e la Stark Tower e tutto quello che avete visto nel film. Ma c'erano un paio di elementi interessanti. Praticamente si finiva su Asgard in maniera del tutto diversa, perchè la Gemma dello Spazio era tecnicamente conservata nella cripta, quindi Tony Stark indossava uno stealth suit. Ma ovviamente Heimdall poteva vederlo, così Heimdall avrebbe combattuto un invisibile Tony Stark, mentre Thor avrebbe fatto qualcos'altro. Ma poi ci siamo detti 'Perchè non torniamo a The Avengers'?" ha raccontato uno degli sceneggiatori della pellicola, Stephen Mcfeely, ai microfoni di CinemaBlend.

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta di più la versione iniziale, o quella che abbiamo visto al cinema? Fateci sapere nei commenti.