In Avengers: Endgame le vittime di Thanos sarebbero dovute tornare prima della battaglia

Il ritorno delle vittime dello schiocco di Thanos è uno dei punti focali di Avengers: Endgame, il cui minutaggio è in buona parte dedicato infatti alla ricerca delle Gemme dell'Infinito necessarie ad annullare gli effetti della volontà del Titano Pazzo.

Proprio la scena del ritorno degli Avengers scomparsi in Infinity War è effettivamente una delle più emozionanti e riuscite dell'intero film, se non dell'intero Marvel Cinematic Universe. Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno però spiegato che inizialmente le cose sarebbero dovute andare diversamente.

"Spesso ci siamo chiesti cosa significasse riportare tutti indietro, quale fosse il modo migliore di farlo. Ovviamente abbiamo provato una versione in cui tutti quanti tornassero indietro e lo si scoprisse immediatamente. Magari era possibile desiderare esattamente il luogo in cui far tornare in vita tutti e Thanos li avrebbe attaccati tutti insieme in una sola volta. Ma facendo così avremmo perso l'occasione di mettere in scena qualcosa di davvero eroico" ha spiegato Stephen McFeely.

Visto il clamoroso successo di Endgame oseremmo dire che la scelta fatta sia stata decisamente quella giusta, dunque. Quello relativo al ritorno degli eroi scomparsi non è stato, comunque, l'unico cambiamento apportato al film: inizialmente, ad esempio, Thor avrebbe dovuto incontrare Jane; allo stesso modo era previsto un omaggio di Rocket al piccolo Groot.