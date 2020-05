Avengers: Endgame vince ai KCA, Robert Downey Jr. e gli altri cinque originali nel video

Circa un anno fa, Avengers: Endgame si è mostrato al pubblico di tutto il mondo dando il via ad una sequenza di vittorie fra botteghino, critica e premi, e in queste ore è arrivato anche quello per il Miglior Film ai Kids 'Choice Awards 2020.

Per l'occasione, i sei membri originali della squadra - Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e Jeremy Renner - hanno participato alla cerimonia virtuale per accettare il premio, ottenuto superando la competizione di film come Aladdin, Captain Marvel, Jumanji: The Next Level, Star Wars: The Rise of Skywalker e Spider-Man: Far From Home.

Date uno sguardo al video che trovate in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che tra i prossimi progetti dei Marvel Studios la Fase 4, posticipata a causa del Coronavirus, inizierà con Black Widow e proseguirà con The Falcon & The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, What If ...?, Hawkeye e Thor: Love and Thunder.

La Fase 5, invece, includerà Black Panther 2, Blade, Ms. Marvel, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, She-Hulk, Ant-Man 3 un misterioso film cross-over con Spider-Man ancora da annunciare.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle tre scene migliori di Avengers: Endgame e ad un saggio di comparazione fra Endgame e Infinity War.