Avengers: Endgame vince ai Critics Choice Awards, i fan di John Wick 3 sono furiosi

Nella notte sono stati consegnati i premi dei Critics' Choice Awards, che hanno visto il trionfo di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino come miglior film dell'edizione; il premio come miglior film d'azione se l'è però aggiudicato Avengers: Endgame, fatto che ha scatenato la collera dei fan di John Wick 3.

Dopo la conclusione della 25esima cerimonia di consegna dei Critics' Choice Awards, infatti, i fan della pellicola di Chad Stahelski con Keanu Reeves protagonista si sono riversati su Twitter per far sentire il proprio dissenso verso la decisione di premiare invece Avengers: Endgame, tra chi non si capacita di come sia possibile che l'ultimo crossover Marvel campione di incassi (che ha da poco raggiunto un altro incredibile record) abbia battuto la concorrenza del terzo capitolo del franchise su John Wick o un film largamente acclamato per le sue sequenze action come 1917.

"Un momento, Avengers ha vinto su 1917 e John Wick per miglior action? A questo punto devo ridere...", scrive un utente su Twitter. Un altro invece scrive: "I critici che assegnano questi premi pensano davvero che Endgame sia un action movie migliore di John Wick 3, allora non dovremmo lasciare che i critici scelgano i premi...". "Avengers: Endgame che vince su John Wick 3 come miglior film d'azione è la mia villain origin story".

Un altro meno polemico, ma ugualmente deluso: "Sono contento che abbia vinto perché ho adorato Avengers: Endgame che ha una delle battaglie più epiche di sempre, ma avevamo già visto gli Avengers contro un'armata interamente in CGI prima quindi sono sorpreso che John Wick 3 non abbia vinto perché le sue scene d'azione sono quanto di meglio possiate sperare di trovare in un film".

Come per i CCA, la nomination ai VFX (ottenuta di recente anche ai BAFTA 2020) dovrebbe essere scontata anche per la prossima edizione degli Academy Award, come accaduto l'anno scorso per Avengers: Infinity War e sostanzialmente per tutti i film dei Marvel Studios.

Nel frattempo Endgame, che nei mesi scorsi ha superato Avatar per diventare il più grande incasso di tutti i tempi (senza tener conto dell'inflazione), continua a infrangere record anche in questi giorni: grazie alla riconfigurazione degli incassi provenienti dalla Cina, infatti, Endgame è diventato il primo film a raggiungere quota 2.8 miliardi al botteghino globale.

Per quanto riguarda questa sfida, non ci resta che attendere l'arrivo di John Wick 4 nel 2021 e vedere se allora otterrà nomination e vittoria ai Critics' Choice Awards di quell'edizione e ottenere la sua rivincita sui film della Marvel.