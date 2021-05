Avengers: Endgame, un video virale su TikTok mostra un buco nella trama: di cosa si tratta

Con oltre tre ore di durata, Avengers: Endgame è il film più lungo del Marvel Cinematic Universe. La durata estesa ha permesso ai fratelli Russo di lavorare sul film per un periodo abbastanza prolungato da poter introdurre idee complesse come il viaggio nel tempo. E in effetti questo dettaglio ha determinato un cambiamento nel futuro dell'MCU.

Proprio per questo motivo ha piuttosto senso che i fan Marvel continuino a rilevare dei piccoli difetti nel processo di lavorazione di questi viaggi nel tempo. Su Tik Tok è comparso un video virale che mette in discussione il processo decisionale che sta dietro ai viaggi nel tempo degli Avengers.

Come si può vedere nel film, gli Avengers si muovono in una manciata di linee temporali separate per recuperare le Gemme dell'Infinito da varie località del passato.



James Gunn ha già smontato una teoria relativa alla morte di Yondu ma il franchise regala tantissimi spunti di riflessione ai fan. Come spiega il video virale di TikTok, i protagonisti avrebbero potuto utilizzare sostanzialmente meno risorse tornando al momento in cui, dopo lo schiocco, Thanos era più debole.

In Infinity War e Endgame, Thanos era più debole dopo che Thor l'ha colpito con lo Stormbreaker al petto. Su TikTok si chiedono perché gli Avengers non sono tornati indietro nel tempo proprio a quel momento per ottenere tutte e sei le Gemme dell'Infinito.

Avrebbero potuto recarsi lì tutti insieme, senza aver bisogno nemmeno di dover sacrificare qualcuno a Vormir per ottenere la Gemma dell'Anima.

Cosa ne pensate di questa teoria su TikTok?



Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Avengers: Endgame.