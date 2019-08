Avengers: Endgame, un video sui VFX svela il cameo di Arnim Zola

Grazie all'uscita in home video di Avengers: Endgame e ai vari dietro le quinte continuano a spuntare nuovi easter egg presenti nel film dei fratelli Russo, l'ultimo dei quali è un cameo della coscienza virtuale dello scienziato Arnim Zola.

Il personaggio interpretato da Toby Jones è apparso per la prima volta in carne e ossa in Captain America: Il primo Vendicatore per poi ricoprire un importante ruolo in The Winter Soldier, dove è invece apparsa la sua coscienza all'interno del supercomputer presente in una base militare dello S.H.I.E.L.D., o meglio, dell'HYDRA.

Come potete vedere in questo nuovo video dedicato agli effetti speciali del film, la versione virtuale di Zola è stata inserita in maniera quasi impercettibile sullo sfondo della scena in cui Tony Stark torna nel passato insieme a Cap per recuperare il tesseract. L'anno in questione è il 1970 e sappiamo che lo scienziato è morto solo due anni dopo, nel 1972: a quanto pare in quel periodo Zola stava già organizzato il suo trasferimento di coscienza.

Saranno presenti altri retroscena di questo tipo anche nell'edizione home video di Endgame, in arrivo in Italia in formato digitale già domani 14 agosto. Per la versioni DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD dovremo invece attendere il 4 settembre.