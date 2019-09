Avengers: Endgame, un video rivela cosa sarebbe successo se Thanos avesse ucciso Iron Man

Magari Kevin Feige e i Marvel Studios avevano pensato a questo tema per un eventuale episodio della prossima serie tv What If...? per Disney+, ma adesso dovranno fare i conti con questo incredibile video fan-made in cui viene mostrato un finale alternativo per Avengers: Endgame.

Pubblicato su YouTube, il filmato mostra cosa sarebbe successo se Thanos fosse riuscito ad impedire lo schiocco di dita di Iron Man e ad ucciderlo prima che il membro degli Avengers potesse spazzarlo via dalla faccia dell'universo.

Di una crudeltà unica, il video, che mescola estratti dai film Marvel Studios a sequenze realizzate in maniera completamente indipendente, mostra una morte atroce per il personaggio di Robert Downey Jr., con Thanos che dopo averlo brutalmente sopraffatto si riappropria delle Gemme dell'Infinito, le colloca nel suo Guanto e distrugge l'universo.

I titoli di coda arrivano beffardi alla fine, dopo un cliffhanger che avrebbe fatto impallidire quello di Infinity War e gettato nella disperazione milioni di fan in tutto il mondo.

Voi cosa ne pensate del video? E soprattutto, cosa avreste fatto se il film di Anthony e Joe Russo fosse finito davvero in questo modo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

