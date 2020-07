Avengers: Endgame, ecco una versione psichedelica del viaggio nel tempo

Il concept artist Stephen Schirle ha condiviso una concept art sul suo account Instagram che mostra un personaggio che sembra proprio essere Steve Rogers/Captain America nel Regno Quantico. Una versione alternativa e psichedelica di quello che in realtà abbiamo visto in Avengers: Endgame dei fratelli Anthony e Joe Russo.

Il finale di Endgame mostra Cap viaggiare indietro nel tempo nel Regno Quantico insieme agli altri Vendicatori, nella concept art si vede Steve Rogers attraversarlo, ovvero ciò che hanno fatto Hank Pym e Janet van Dyne in Ant-Man and the Wasp.

Un'immagine che ricorda molto lo stile di Spider-Man: Un nuovo universo.



Una versione del Regno Quantico che sarebbe stata interessante da vedere in Avengers: Endgame ma di fatto il lavoro conclusivo visto nel film è certamente di grande impatto. Bisognerà capire se il viaggio nel tempo sarà un escamotage narrativo che verrà riproposto anche nella prossima Fase del Marvel Cinematic Universe.

Per far ciò ovviamente uno o più protagonisti dovranno viaggiare nuovamente nel passato o nel futuro e cambiare qualche evento narrativo di cui siamo già al corrente.

Nel frattempo al box-office americano Zootropolis ha battuto il primo Avengers, in questa fase in cui vengono riproposte nelle sale pellicole d'archivio in quanto non ci sono ancora novità di sorta per quanto riguarda le uscite recenti.

In questi giorni Marvel ha confermato che le Gemme dell'Infinito non esistono più.