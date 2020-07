Avengers: Endgame, è un altro Vendicatore l'autore dello snap finale in questa fanart

View this post on Instagram

Black Widow Sacrifice The sacrifice moment in endgame was the most iconic moment of the mcu so far. But apparently lot of people forget that without black widow sacrifice for the soul stone, it wouldn't have been possible. So here is a what if piece I made. Hope you enjoy. Follow @cvialet_art for more. #digitalartist #blackpanther #blackpanther2 #ironman #trinity #endgame #infinitywar #civilwar #captainamerica #thor #avengers #loki #spiderman #peterparker #mcu #hulk #brucebanner #drstrange #thanos #venom #captainmarvel #chrishemsworth #steverogers #chrisevans #sebastianstan #tomhiddleston #tomholland #markruffalo #blackwidow #avengersassemble