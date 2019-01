Avengers: Endgame, la Vedova Nera sarà al centro di incredibili scene d'azione

Nel corso di una nuova intervista, la stuntwoman Monique Ganderton ha parlato del suo entusiasmo in merito al prossimo film dei Marvel Studios, nonché culmine di oltre un decennio di cinecomic dal successo planetario. In particolare, veniamo a scoprire che la Vedova Nera di Scarlett Johansson sarà la protagonista di sequenze assolutamente imperdibili.

Chi segue le avventure del Marvel Cinematic Universe fin dai suoi esordi, saprà bene che la Vedova Nera è all'attivo da diversi anni tra le fila degli Eroi più Potenti della Terra, dopo aver preso parte a diverse associazioni segrete e governative.

Nata in Russia, Natalia Alianovna Romanoff è stata presto arruolata dal KGB, che l'ha guidata lungo un durissimo percorso di addestramento, facendola diventare una delle assassine più pericolose del pianeta. Braccata da Occhio di Falco per conto dello S.H.I.E.L.D., la Vedova Nera chiude i rapporti col suo passato criminale, abbracciando un nuovo e radioso futuro, dedito a proteggere e salvaguardare gli innocenti da pericoli sconosciuti all'umanità.

È in questa fase della sua spericolata vita, che il pubblico fa la conoscenza di Natasha Romanoff, presentata per la prima volta sul grande schermo in Iron Man 2 (di Jon Favreau, uscito nel 2010). Assunta in veste di figura chiave per il progetto Avengers, la neo-redenta Vedova Nera viene quindi incaricata di tenere d'occhio il genio, miliardario, playboy, filantropo Tony Stark, con la speranza di poterlo reclutare nel team. Affascinato dalle sue adrenaliniche mosse e dal suo graffiante carisma, il pubblico ha poi avuto modo di assistere alle prodezze della letale supereroina nella trilogia degli Avengers (come membro ufficiale della squadra, assieme ad Iron Man, Captain America, Thor, Hulk e Occhio di Falco) e in due capitoli cinematografici dedicati al Captain America interpretato da Chris Evans.

Col passare del tempo, la Vedova Nera è diventata una delle favorite del pubblico, tanto da essersi aggiudicata la produzione di un intero film con lei protagonista (attualmente in via di sviluppo). L'ultima volta che l'abbiamo vista in azione (in Avengers: Infinity War), il personaggio ha avuto nuovamente modo di dare sfoggio alle proprie abilità combattive, trovandosi faccia a faccia con minacce interplanetarie, del calibro di Thanos, Gamma Corvi e Proxima Media Nox. Sembra che, nel corso del suo prossimo viaggio (in Avengers: Endgame), la Romanoff sarà nuovamente al centro di numerose sequenze al cardiopalma.

Parlando con The Hollywood Reporter, la coordinatrice stunt Monique Ganderton ha dichiarato: "il personaggio della Vedova Nera, specialmente con Heidi Moneymaker come sua controfigura, è semplicemente incredibile da guardare. I suoi sono gli stunt che più mi mettono a mio agio, in quanto vi è una grandissima preparazione alle spalle e nutro una notevole fiducia nei confronti di chi ci lavora. Ogni volta so esattamente a cosa andremo incontro. Certamente alcune cose folli potrebbero succedere, ma per la maggior parte del tempo ti senti al sicuro, pur spingendoti fino al limite delle tue potenzialità. In poche parole, mi trovo spesso nella situazione di trovare un equilibrio tra i movimenti delle gambe, in modo che sembrino naturali ma anche dolorosi quando arrivi al limite."

Al momento, non è chiaro quale sia il vero ruolo della Vedova Nera all'interno di Avengers: Endgame, anche se è molto probabile che, grazie ai teaser e ai rumor recentemente diffusi, la Romanoff possa ritrovarsi a collaborare in prima persona con gli Avengers originali, per portare alla normalità quell'universo lasciato allo sconforto dopo i fatti di Infinity War.

Per assistere nuovamente alle acrobazie ultradinamiche della Vedova Nera di Scarlett Johansson dovremo attendere il prossimo aprile, mese in cui il film dei Fratelli Russo approderà finalmente nelle sale.