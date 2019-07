Avengers: Endgame, e se il vecchio Captain America fosse stato sempre davanti a noi?

Nel corso degli ultimi mesi, sia prima che dopo l'uscita di Avengers: Endgame, i fan si sono sbizzarriti con le teorie più affascinanti e inverosimili per spiegarsi alcuni controversi passaggi degli ultimi film Marvel, specialmente degli ultimi due crossover.

Ebbene, una di queste teorie suggerisce che la presenza del vecchio Captain America - quello che vediamo al termine di Avengers: Endgame seduto su una panchina in attesa di consegnare il proprio scudo a Falcon - fosse stato sempre presente nell'Universo Cinematografico Marvel seppur sotto mentite spoglie. La teoria, pubblicata da un utente su Reddit, suggerisce infatti che si tratti proprio di Stan Lee, che in realtà sarebbe proprio il vecchio Captain America mentre si gode i suoi anni di ritiro e che in ogni sua comparsa sul grande schermo non si stupisce quasi mai di quello che gli succede intorno.

Come ad esempio nel cameo in Avengers: Age of Ultron, dove lo si vede fare baldoria con gli amici veterani della Seconda Guerra Mondiale, oppure in Avengers: Infinity War dove lo vediamo nient'affatto sorpreso della comparsa di una nave spaziale. La teoria poi suggerisce che i produttori dei Marvel Studios avessero proprio Lee in mente per la scena della panchina al termine di Endgame, ma che a causa della dipartita del fumettista non abbiano voluto disonorare la sua memoria ricorrendo al trucchetto del fotomontaggio in CGI e lasciando quindi interpretare la scena a un truccato Chris Evans. Uno dei problemi di questa interessante teoria riguarda le parole di Professor Hulk circa i viaggi nel tempo: non funziona come si vede nei film, quindi non si può viaggiare nel passato e cambiare il futuro, quindi perché Steve avrebbe dovuto essere vicino agli Avengers negli ultimi 11 anni?

Un'altra teoria decisamente interessante che potete leggere nella sua interezza e in versione originale nel post in calce a questa news. Ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà in home video dal 30 luglio (in digitale) e dal 13 agosto in Blu-Ray e negli altri formati in alta definizione. La pellicola si trova al momento a soli 7 milioni di dollari di distanza dal record di Avatar.