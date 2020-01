Avengers: Endgame, un utente Reddit omaggia... il lato B di Captain America

Non si può certo dire che i fan di Avengers: Endgame non siano ossessivi. Dopo mesi di teorie e meme sul film riescono ancora a trovare nuove idee, ma dopo aver visto Tony Stark baciare Thanos credevamo che il film fosse stato ormai analizzato da ogni angolazione. Evidentemente ne mancava ancora una, è proprio il caso di dire.

Una delle battute più divertenti del film è quella in cui Captain America (Chris Evans), dando un'occhiata al suo fondoschiena, osserva: "That is America's ass". Prendendo spunto da quelle parole, un utente Reddit si è preso la briga di vedere quante volte il sedere di Captain America è stato inquadrato nel film, realizzando un collage con tutti i frame.

Secondo lo "studio" di isaidwhatisaidok, ci sono in totale 54 inquadrature del sedere di Steve Rogers, in media una ogni 3,37 minuti. La sequenza... a più alta densità, come prevedibile, è quella del combattimento Cap vs Cap sulla Avengers Tower, mentre quella in cui le inquadrature del lato B del supereroe sono più rare è quella della battaglia con Thanos nel terzo atto.

Qualche tempo fa lo sceneggiatore di Avengers: Endgame Christopher Markus aveva rivelato che la celebre battuta non era originariamente nello script, e che nella scena in questione avrebbero dovuto esserci soltanto Tony Stark (Robert Downey Jr) e Ant-Man (Paul Rudd), a commentare il costume da Avenger di Steve.

Dopo aver battuto ogni record di incasso al cinema, Avengers: Endgame è candidato ai BAFTA per i migliori effetti speciali.