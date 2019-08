Avengers: Endgame è già uscito in digitale, ma continua a battere record al box office

Il più grande successo di botteghino dei Marvel Studios e della storia del cinema in generale negli USA è già disponibile per per l'acquisto in Digital HD da gustarsi comodamente in casa propria, ma ciò non impedisce ad Avengers: Endgame di continuare ad aggiornare i propri record.

A soli 6 milioni dal traguardo dei $2 miliardi e 800 milioni, viene segnalato che l'opera dei fratelli Russo avrebbe a che fare anche col fatturato da record per il secondo trimestre di Cineplex, la famosa catena teatrale canadese.

A quanto pare, infatti, la società ha annunciato che i guadagni del secondo trimestre sono saliti di $19,4 milioni, con le entrate complessive aumentate del 7,4% durante quel periodo, numeri e percentuali che hanno fatto salire il totale annuo a $438,2 milioni.

Un record per la Cineplex, raggiunto grazie soprattutto ad Avengers: Endgame.

Secondo i dati infatti il capitolo culminante della Infinity Saga ha rappresentato il ben 31,6% di tutte le vendite di biglietti Cineplex nel secondo trimestre. La presenza complessiva è scesa dell'1,7% a 17 milioni di utenti totali, ma ogni persona ha pagato in media $11,13, un altro record per l'azienda.

"La Disney è stata il partner migliore per le uscite teatrali e abbiamo lavorato insieme per fornire grandi numeri all'industria", ha dichiarato il CEO Ellis Jacob. "E alla fine, sì, continueranno a offrire esperienze teatrali e realizzeranno contenuti specifici per i loro servizi di streaming, che saranno diversi."

Secondo Jacob, dunque, la convivenza fra streaming e sala cinematografica non solo è possibile, ma anche ampiamente dimostrata. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni leggete le parole di Kevin Feige sul finale di Endgame e tutti i dettagli sulla scomoda posizione di Captain Marvel in Endgame.