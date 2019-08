Avengers: Endgame, Ultron aveva torto su Captain America

Grazie all’uscita del film in versione digitale, i fan di tutto il mondo si stanno sbizzarrendo con centinaia di inquadrature a disposizione per trasformare Avengers: Endgame in uno straordinario ipertesto metaforico. Un altro esperimento ha affiancato simbolicamente Cap e la nemesi dei Vendicatori incontrata in Avengers: Age of Ultron.

Recentemente, l’eroe con lo scudo stellato è stato al centro di riflessioni sulle sue scelte e di giochi su fotogrammi a effetto con la diffusione digitale di Avengers: Endgame, e stavolta Cap torna per ben due volte indietro nel tempo con un altro confronto illustre nel Marvel Cinematic Universe.

È il caso di un post pubblicato su Reddit da un fan dei Marvel Studios dove campeggiano un'immagine tratta da Avengers: Age of Ultron e una citazione dal villain della pellicola: “Voi fingete di poter vivere senza la guerra”.

Ultron, nato nella saga del MCU da una intelligenza artificiale come programma di difesa planetario, non può sapere che le sue parole saranno vane per Capitan America, che in Avengers: Endgame decide di tornare nel passato e vivere una vita nuova insieme a Peggy Carter.

Nel fotomontaggio, lo scheletro in adamantio dell’androide viene affiancato al primissimo piano di Cap che invita l’amata a ballare, quasi ricordando le parole di Iron Man e Vedova Nera su una vita da vivere per davvero.

Per Chris Evans, l’attore che ha interpretato Captain America nel Marvel Cinematic Universe, questo ruolo è stato una sfida davvero impegnativa anche nell’ultima pellicola dei Vendicatori: “La cosa più strana di questo personaggio è che è un bravo ragazzo, così occorre trovare modi nuovi per renderlo interessante […] È un tipo taciturno, senza troppi giri di parole ed è difficile creare certe vicende che lo coinvolgano scatenando qualcosa di nuovo”.