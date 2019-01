Avengers: Endgame, ultime riprese aggiuntive in corso

Anche se mancano meno di 100 giorni alla sua uscita nei cinema di tutto il mondo, i fratelli Russo hanno deciso di tornare per un'ultima volta sul set per alcune riprese aggiuntive di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! SPOILER!



A confermarlo sono le attrici Karen Gillan e Zoe Saldana interpreti, rispettivamente, dei personaggi di Nebula e di Gamora. Chiaramente potrebbero trattarsi di riprese aggiuntive dell'ultimo minuto, cosi come di sequenze normalissime di pick-up (inquadrature in più di scene già girate) oppure (e non è scontato) le riprese per una potenziale sequenza post-titoli di coda. Ad oggi, ci sono tantissime possibilità!

Chiaramente abbiamo messo spoiler nella news in quanto, mentre Nebula è sopravvissuta agli eventi di Avengers: Infinity War, sappiamo che Gamora è stata uccisa da Thanos per ottenere la Gemma dell'Anima. Un suo ritorno in Avengers: Endgame è uno spoiler, ma potrebbe trattarsi anche di un flash-back in cui la vediamo con Nebula, per l'appunto, e Thanos (Josh Brolin). Anche in questo caso le speculazioni sono molteplici.

Ricordiamo che il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a fine aprile per la regia dei fratelli Russo, su sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely, e vedremo i Vendicatori affrontare le conseguenze dello schiocco delle dita di Thanos e un loro piano per tornare alla normalità.