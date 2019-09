Avengers: Endgame, le tute quantiche sono state realizzate in CGI per i tempi ristretti

Dopo aver esplorato effetti speciali dello scontro finale di Avengers: Endgame grazie alla Weta Digital, oggi possiamo dare uno sguardo al dietro le quinte della CGI del film con un mini documentario diffuso in rete da Wired.

All'interno del video - che come sempre potete trovare in calce alla notizia - il VFX Producer Jen Underdahl ha svelato alcuni retroscena sulle tute quantiche dei Vendicatori, e non solo: a quanto pare, visto il poco tempo rimasto per i costumisti, la produzione ha scelto la strada digitale.

"Le tute quantiche sono una combinazione nata dalla tecnologia di Ant-Man, Tony Stark e dei Guardiani" dice Underdahl nel filmato (via Screen Rant). "Ci è voluto molto tempo per svilupparle. Quando siamo arrivati alla versione finale, il film era già in piena fase di riprese. Sapevamo di doverle costruire in ogni caso, visto che sono fatte con la nanotecnologia di Tony, ma poi ci siamo resi conto che gli addetti ai costumi non avevano il tempo di svilupparle, provarle e fabbricare i costumi di tutti questi eroi, perciò alla fine le abbiamo realizzate digitalmente."

Il discorso ovviamente vale anche per Captain Marvel, visto che Brie Larson ha girato le sue scene ancora prima di quelle del film stand-alone: "Il suo costume, ogni volta che lo vedete nel film, è digitale. Di nuovo, i design dei costumi non erano pronti in tempo per le riprese di Brie. Quando si vede all'inizio, mentre salva Tony Stark, quando torna, quando parla con Nat nel quartier generale degli Avengers, con Rocket e Nebula, e infine nello scontro dove ribalta la situazione, il costume è sempre digitale."

