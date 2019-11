Avengers: Endgame, tre nuove action figure ispirate alla battaglia finale

Tamashii Nations ha lanciato una nuova serie di action figure ispirate ai personaggi di Avengers: Endgame, e all'iconica battaglia finale che rappresenta il culmine del film. La serie Figuarts comprende Iron Man nella sua armatura Mark LXXXV, Iron Man, e Captain America che brandisce Mjolnir.

Le tre action figure costeranno tra i 91 e i 99 dollari e sono disponibili per il pre-ordine, con spedizione prevista per il prossimo maggio.

"Captain America, come visto nella sua forma finale nell'epico Avengers: Endgame, si unisce alla serie! Ora puoi replicare l'eccitante climax del film in cui Cap brandisce il potente Mjolnir, il martello di Thor!" indica la descrizione. La figura, accuratamente dettagliata e altamente posabile, include uno scudo, una cinghia per scudo, quattro paia di mani opzionali, due teste opzionali, uno scudo rotto, Mjolnir. Misura circa 15 centimetri.

Iron Man Mark LXXXV, "nella sua forma finale in cui gioca il ruolo chiave nella battaglia di Avengers: Endgame, si unisce alla serie con una vasta gamma di accessori! Le parti del viso di Tony Stark ti consentono di ricreare momenti drammatici con altri personaggi". La figura include tra le altre cose la testa di Tony Stark opzionale, quattro paia di mani opzionali, energy blade e scudo. Misura circa 16 centimetri in altezza.

La descrizione di Iron Spider recita: "Il membro più popolare del team, Iron Spider, ottiene un restyling totale per questa versione!" La figura, anch'essa altamente posabile, è modellata per apparire esattamente come nell'epica battaglia finale di Avengers: Endgame, e include una testa opzionale, tre paia di occhi opzionali, 4 paia di mani opzionali, due mani che lanciano la ragnatela, parti con effetto ragnatela e un connettore STAGE Tamashii. Misura poco meno di 15 centimetri.

Negli ultimi giorni si è parlato di alcune concept art in cui si vedono, tra le altre cose, una scena eliminata con Hulk e una scioccante scena con War Machine.