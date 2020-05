Avengers: Endgame, la trasformazione di Smart Hulk è merito di Superman?

Avengers: Endgame ha mostrato al pubblico una nuova versione di Hulk nata dall'unione definitiva fra il cervello di Bruce Banner, il volto di Mark Ruffalo e la forza bruta del celebre personaggio Marvel.

Tuttavia, come sottolineato dal sito CBR, esperto come pochi altri nella materia dei fumetti, la storia dell'Hulk del Marvel Cinematic Universe nasconde diversi punti in comune con un fumetto di Superman.

Come noto, all'inizio di Infinity War il supereroe interpretato da Mark Ruffalo viene annientato da Thanos, e per tutto il corso del film Bruce Banner non riuscirà ad "evocarlo" perché il mostro ha scoperto di avere paura del villain. La vicenda veniva già spiegata più di 20 anni fa nelle pagine di Superman Vol. 2 #175: nell'anniversario della morte di Superman per mano di Doomsday, i due combattono di nuovo, e il villain, che in precedenza era un mostro senza cervello, nel frattempo si è evoluto in un essere dotato di intelligenza ed emozioni, una cosa molto simile all'evoluzione di Hulk da bestia selvaggia a Smart Hulk.

Siccome Doomsday è più intelligente, Superman decide di provare a parlare con lui invece che limitarsi a combattere, e utilizza alcune frasi molto simili a quelle che il pubblico ha sentito nei due film Marvel Studios: "Adesso sei diverso, puoi pensare da solo. Quindi pensaci. Prima, eri un essere scena intelletto, ma niente poteva farti del male. Non potevi provare dolore. Non lo capivi. Ma, una volta che l'hai sentito, ti cambia per sempre. E inizierai a capire cosa significa. Paura".

Che ne pensate della teoria del sito? Quella storia di Superman ha contribuito a tracciare l'arco di Hulk, o si tratta di una semplice coincidenza? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Avengers: Infinity War e ad un saggio sulle tre migliori scene di Avengers: Endgame.