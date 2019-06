[AGGIORNATA] Avengers: Endgame tornerà in sala con scene inedite... la prossima settimana!

Dopotutto, Avengers: Endgame potrebbe ancora battere Avatar di James Cameron. Al cinecomic dei fratelli Russo mancano appena 45 milioni di dollari per detronizzare la maestà finora incontrastata del boxoffice mondiale, cifra che potrebbe incassare adesso velocemente grazie a una seconda uscita nelle sale.

Avete capito bene: Avengers: Endgame tornerà nelle sale (per ora americane) con una seconda release. A confermare la notizia bomba ci ha pensato il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, rivelando la notizia in esclusiva a Comicbook.com durante il press junket dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, che si sta tenendo in queste ore a Londra.

Non solo ha confermato che Endgame tornerà in sala, ma Feige ha anche aggiunto che il film conterrà scene inedite rispetto alla prima uscita cinematografica, il che dovrebbe allungare anche la durata di 3 ore e forse renderlo il cinecomic più lungo di sempre. Il Presidente ha dichiarato: "Sì, lo stiamo per fare. Non so onestamente se sia già stato annunciato. Non so nemmeno quanto... ma Avengers: Endgame tornerà il prossimo weekend nelle sale".



Esatto, avete letto ancora una volta bene: il cinecomic tornerà nelle sale il prossimo weekend, per anticipare l'uscita di Spider-Man: Far From Home, anche se immaginiamo che Feige si riferisca per ora al mercato americano (nonostante non sia difficile pensare a una re-release anche in Italia e nel resto del mondo).



Tutto questo, ovviamente, dovrebbe aiutare Endgame a superare efficacemente Avatar, magari portandolo ben oltre i 3 miliardi di dollari. Se pensate comunque che sia una sfida impari, farlo riuscire nelle sale per incassare di più, ricredetevi: sia Avatar che Titanic sono entrambi tornati nelle sale, gonfiando di fatto gli incassi.



La sfida non potrebbe essere più alla pari, insomma.

[AGGIORNAMENTO: Il film tornerà nelle sale ed è confermato, ma a quanto pare non scene inedite, come riportato da CB, ma con l'aggiunta di una scena post-credit che sarà una sequenza tagliata, un tributo e un altro paio di sorprese, tutte a fine film, in questa particolare versione. Lo ha detto Kevin Feige a Screen Rant]