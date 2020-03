Avengers: Endgame nella top 10 dei migliori film d'avventura scelti dagli utenti di IMDb

Fin dalla sua uscita nelle sale, Avengers: Endgame ha raccolto un largo consenso sia da parte della critica che dal pubblico, che lo ha premiato con ilmaggiore incasso della storia del cinema. A conferma di questo straripante successo, Screen Rant ha fatto notare che il film dei Russo è stato inserito anche in una speciale classifica di IMDb.

Si tratta della Top 10 dei migliori film d'avventura di tutti i tempi, una classifica che, come avrete capito anche solo dalla presenza del film Marvel, non prende in considerazione solo i film puramente avventurosi (alla Indiana Jones, per capirci) ma in generale tutte le pellicole legate in qualche modo ad un viaggio, che si tratti di esplorare una galassia lontana lontana, percorrere un insidioso mondo fantasy o affrontare una missione nei meandri della mente umana.

Di conseguenza, nella lista che vi riportiamo di seguito (stilata secondo il punteggio da 1 a 10 assegnato dagli utenti di IMDb) figurano film molto differenti tra loro: le prime posizioni sono infatti dominate da un fantasy puro come Il Signore degli Anelli, mentre nel resto della classifica troviamo titoli sci-fi come Inception, Interstellar e i primi capitoli della saga originale di Star Wars. L'animazione è rappresentata da La città incantata di Hayao Miyazaki, mentre all'ottavo posto troviamo anche I Sette Samurai di Akira Kurosawa.

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (8.9) Inception (8.8) Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello (8.8) Il Signore degli Anelli - Le due torri (8.7) L'impero colpisce ancora (8.7) Interstellar (8.6) La città incantata (8.6) Una nuova speranza (8.6) I sette samurai (8.6) Avengers: Endgame (8.5)

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con i voti assegnati dagli utenti di IMDb? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, a proposito di film d'avventura, vi ricordiamo che Indiana Jones 5 è stato affidato a James Mangold dopo l'uscita a sorpresa di Steven Spielberg.