Avengers: Endgame, il grande momento di Tony è ufficialmente online

Uno dei momenti più significativi ed a lungo chiacchierati di Avengers: Endgame è, senza ombra di dubbio, il finale della pellicola. Nonostante tutti i Vendicatori e gli eroi di questa Terra siano riuniti per combattere l'esercito del Titano Pazzo, Thanos sembra inarrestabile e pronto a schioccare di nuovo le sue dita per distruggere l'intero pianeta.

E' qui che entra in gioco il Dottor Strange che, in un momento epico, fa capire a Tony Stark a.k.a. Iron Man che questo è il momento, l'unico in cui potrebbero vincere, l'unico scenario da lui visionato in Avengers: Infinity War in cui i Vendicatori ne escono vincitori. Ed è cosi che Stark strappa le Gemme dell'Infinito al Titano Pazzo il quale, dopo essersi definito ineluttabile, scopre che è Iron Man ad avere le Gemme e a schioccare le sue dita per distruggere lui e la sua armata, non prima di aver pronunciato, sofferente, il suo ultimo "Io Sono Iron Man".

