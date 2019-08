Avengers: Endgame, e se Tony Stark fosse ancora vivo?

Avengers: Endgame ha colpito i fan per le emozioni vissute lungo i centottantadue minuti della pellicola e non fa eccezione la scena del funerale di Tony Stark, punto finale dell’arco narrativo di Iron Man. Eppure c’è chi non la pensa così: un utente di Reddit ha provato a leggere certe inquadrature sperando di vedere oltre questo doloroso addio.

I titoli di coda di un film sono generalmente il tributo a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di una pellicola: cast, regia e produzione sono solo i nomi evidenti di un microcosmo fatto di vite che per mesi si sono intrecciate dando alla luce l’opera appena conclusa.

Per gli appassionati di cinecomic il discorso è differente, soprattutto dopo quanto accaduto con Avengers: Endgame, la chiusura epocale dei Vendicatori del Marvel Cinematic Universe: il gran finale orchestrato per l’occasione ha entusiasmato e commosso milioni di spettatori, suscitando emozioni raramente incrociate per certi generi cinematografici.

Il coinvolgimento è stato però tale da aver scatenato ipotesi decisamente bizzarre: ne è la prova il post pubblicato su Reddit da un fan quantomeno aggrappato ai ricordi del fu Tony Stark, dove appunto si teorizzano nuovi scenari sulla morte di Iron Man.

Le prove sarebbero proprio nella scena del funerale: gli eroi della saga sono riuniti attorno al feretro del loro compagno di sempre ma non viene mai inquadrato il corpo di Tony Stark, quasi suggerendone la mancanza e lasciando intendere che non tutto è davvero perduto.

Non solo: concluso il confronto finale con Thanos lo schiocco fatale potrebbe essere una ulteriore copertura per il salvataggio in extremis di Iron Man, e sempre secondo questa teoria ci sarebbero almeno due prove.

La prima sono le parole rassicuranti di Pepper Potts a suo marito, ma la seconda – ritenuta più evidente – è lo spegnimento del reattore ad arco nel torso di Tony Stark, evento che non segnerebbe necessariamente la morte del personaggio così come accaduto in altre occasioni.

Quindi si potrebbe parlare di un ritorno incredibile nella scena Marvel?

Le cose stanno diversamente, come ha dichiarato di recente il regista Joe Russo: “Questo è quanto per Robert Downey Jr. È proprio finita con lui”. Christopher Markus, co-sceneggiatore di Avengers: Endgame, ha poi aggiunto: “Questa è la vita che Tony per la quale Tony ha sempre lottato: Lui e Pepper staranno insieme? Certo. Si sono sposati, hanno avuto una bambina ed è stato grande. È una morte importante, non sembra una tragedia, piuttosto una vita eroica e conclusa”.

Così, lasciando i fan a fantasticare sulle infinite possibilità dei loro supereroi preferiti – perché basta persino uno sguardo di Iron Man per fare la differenza –, l’ultima impresa dei Vendicatori continuerà a far parlare di sé ancora a lungo, magari per qualche sorpresa alla fine di Avengers: Endgame.