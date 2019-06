Quel momento in Avengers: Endgame in cui Tony Stark ha spezzato molti cuori

Sicuramente ogni fan, dopo aver visto Avengers: Endgame e più in generale tutta la saga dei Vendicatori, avrà il suo particolare momento preferito, una scena a cui è rimasto particolarmente affezionato. C’è però un momento nell’ultimo capitolo che non avrà lasciato indifferente neanche lo spettatore più freddo.

Come ormai sappiamo, in Avengers: Endgame Tony Stark (Robert Downey Jr) si sacrifica per liberare il mondo da Thanos (Josh Brolin) e dal suo spaventoso esercito alieno. Il momento è di per sé straziante, ma un fan particolarmente attento ha rivelato un particolare che forse a prima vista può essere sfuggito.

Quando Tony crolla a terra, infatti, viene immediatamente circondato da tre persone. Si tratta di Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), Spider-Man (Tom Holland) e War Machine (Don Cheadle), che rimangono accanto ad Iron Man mentre questi sta spirando. Ebbene, ognuno dei tre indossa in quel momento un’armatura creata proprio da Tony Stark.

A ripensarci, questa scena mostra quanto sia stata ricca e profonda l’influenza che Stark ha avuto negli ultimi dieci anni nel Marvel Cinematic Universe. Se da una parte era costantemente alla ricerca di innovazioni e cambiamenti per la propria armatura, allo stesso tempo si preoccupava anche degli altri. Ed è riuscito a fare in modo che le persone a lui più vicine fossero adeguatamente protette, con armature dotate della più moderna tecnologia.

È anche per particolari come questi che secondo Jon Favreau Robert Downey Jr meriterebbe l’Oscar per la sua interpretazione in Avengers: Endgame. I fan più fedeli di Tony Stark possono affittare il suo appartamento su Airbnb, e siamo sicuri che qualcuno ci stia già pensando.