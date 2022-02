Avengers: Endgame, Tony Stark e Jarvis nuovamente insieme per... una passeggiata!

Il film del 2019 Avengers: Endgame, ha segnato il sorprendente addio al Marvel Cinematic Universe da parte di Robert Downey Jr. Nella pellicola, era presente anche James D'Arcy, che riprendeva il ruolo di Jarvis dopo la serie Agent Carter: eccoli nuovamente insieme nelle foto Instagram dell'attore di Iron Man!

"O.G. Jarvis e Tony fanno una passeggiata" ha scritto l'attore statunitense, condividendo la foto nel post Instagram che potete vedere a fine articolo.

Nonostante la maggior parte delle scene di D'Arcy fossero con il giovane Howard Stark, interpretato da Dominic Cooper, e l'agente Carter (Hayley Atwell), i fan furono entusiasti della sua apparizione, che collegava direttamente il film alla serie Agent Carter. Si trattò infatti della prima volta in cui un personaggio introdotto in una serie TV, appariva poi in un film del Marvel Cinematic Universe.

D'Arcy e Downey Jr. non condividono solo l'aver fatto parte dell'universo Marvel: i due attori hanno anche interpretato, in diversi momenti e in diverse produzioni, il ruolo di Sherlock Holmes. Robert Downey Jr. fu protagonista, insieme al dottor Watson di Jude Law, delle due pellicole dirette da Guy Ritchie (mentre si aspettano novità sull'atteso Sherlock Holmes 3), mentre D'Arcy interpretò il ruolo prima a teatro, poi in una produzione cinematografica per la TV.

Tornando a parlare del Marvel Cinematic Universe, in molti si chiedono se ci sarà un possibile ritorno degli Avengers dopo la conclusione della Saga dell'Infinito, oppure se tutto si è concluso con gli eventi di Endgame. Per ora, l'unica certezza è che Thor tornerà con un nuovo look in Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale cinematografiche italiane è attesa per il 6 luglio.