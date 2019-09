Avengers: Endgame e Tom Holland tra i vincitori dei Saturn Awards 2019

Forte di 14 nomination, Avengers: Endgame ha concluso la serata dei Saturn Awards 2019 con ben 6 premi assegnati dall'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films alle migliori pellicole di genere, uno dei quali è andato a Robert Downey Jr. come miglior attore protagonista.

Mentre il film dei Fratelli Russo ha dominato il lato cinecomic, con Spider-Man: Far From Home che è stato premiato grazie alle performance di Tom Holland e Zendaya, le sezioni di fantascienza e fantasy sono state vinte rispettivamente da Ready Player One e Toy Story 4; A Quiet Place è stato invece scelto come migliore film horror, mentre tra i thriller ha trionfato 7 Sconosciuti a El Royale; infine Mission: Impossible - Fallout è stato premiato come miglior film action.

Di seguito trovate la lista completa dei vincitori:

BEST COMIC-TO-MOTION PICTURE RELEASE

Avengers: Endgame Marvel (Walt Disney Studios)

BEST SCIENCE FICTION FILM RELEASE

Ready Player One (Warner Bros. Pictures)

BEST FANTASY FILM RELEASE

Toy Story 4 (Pixar Animation / Walt Disney Studios)

BEST HORROR FILM RELEASE

A Quiet Place (Paramount)

BEST ACTION / ADVENTURE FILM RELEASE

Mission: Impossible – Fallout (Paramount)

BEST THRILLER FILM RELEASE

Bad Times at The El Royale (20th Century Fox)

BEST ANIMATED FILM RELEASE

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony Pictures)

BEST INDEPENDENT FILM RELEASE

Mandy (RLJ Entertainment)

BEST INTERNATIONAL FILM RELEASE

Burning (Well Go USA)

BEST ACTOR IN A FILM

Robert Downey Jr. Avengers: Endgame (Marvel / Walt Disney Studios)

BEST ACTRESS IN A FILM

Jamie Lee Curtis - Halloween (Universal)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A FILM

Josh Brolin - Avengers: Infinity War (Marvel / Walt Disney Studios)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A FILM

Zendaya - Spider-Man: Far From Home (Marvel / Sony Studios)

BEST PERFORMANCE BY A YOUNGER ACTOR

Tom Holland - Spider-Man: Far From Home (Marvel / Sony Pictures)

BEST FILM DIRECTOR

Jordan Peele - Noi (Universal Pictures)

BEST FILM SCREENPLAY

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski - A Quiet Place

(Paramount)

BEST FILM PRODUCTION DESIGN

Charles Wood Avengers: Endgame (Marvel / Walt Disney Studios)

BEST FILM EDITING

Jeffrey Ford, Matthew Schmidt - Avengers: Endgame

(Marvel / Walt Disney Studios)

BEST FILM MUSIC

Marc Shaiman - Mary Poppins Returns (Walt Disney Studios)

BEST FILM COSTUME

Michael Wilkinson - Aladdin (Walt Disney Studios)

BEST FILM MAKE-UP

John Blake, Brian Sipe - Avengers: Endgame

(Marvel / Walt Disney Studios)

BEST FILM SPECIAL/VISUAL EFFECTS

Avengers: Endgame (Marvel / Walt Disney Studios)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame e al trailer di Burning - L'amore brucia, il thriller di Lee Chang-Dong premiato come migliore film internazionale in arrivo in Italia il 19 settembre.