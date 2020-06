Avengers: Endgame, Tom Holland ha rovinato un'intervista di Mark Ruffalo: il video dal set

Tom Holland e Mark Ruffalo, gli spoileratori per eccellenza dei progetti del Marvel Cinematic Universe, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto avvenuto nel dietro le quinte di Avengers: Endgame.

Nei giorni scorsi, infatti, l'interprete di Spider-Man ha diffuso in rete un video registrato durante il periodo delle riprese nel quale scorrazza per il set insieme all'amico Harrison Osterfield, giovane attore mai apparso in Endgame ma che ha avuto un cameo nella scena del bus di Infinity War.

Nel filmato, che potete trovare in calce all'articolo, vediamo i due che si rincorrono tra un set e l'altro della pellicola dei Russo, fino ad interrompere accidentalmente un'intervista di Ruffalo. "Scusa se ho rovinato la tua intervista. Non sono troppo sicuro del perché lo stessimo facendo, ma per favore goditelo" ha scritto Holland nella didascalia del post.

Holland, lo ricordiamo, tornerà a vestire i panni di Peter Parker nel terzo capitolo di Spider-Man in arrivo a novembre 2021. Nessuna novità concreta invece per quanto riguarda l'interprete di Hulk, che al momento non è stato affiancato ufficialmente ad alcun progetto della Fase 4. Tuttavia, come confermato dallo stesso attore, Ruffalo è in trattative con i Marvel Studios per un ruolo in She-Hulk, la serie Disney+ che introdurrà Jennifer Walters nel MCU.