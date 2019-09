MCU: per Tom Holland Mark Ruffalo ha spoilerato più di lui

Spider-Man Tom Holland non fa più parte del Marvel Cinematic Universe ma ciò non impedisce a Tom Holland di punzecchiare amichevolmente il collega Mark Ruffalo per la sua tendenza a spoilerare.

Ospite alla FanX Convention di Salt Lake City, al quale parteciperanno anche Ian McDiarmid ed Hayden Cristensen, Holland ha scherzato con i fan che lo hanno "accusato" di spoilerare troppo spesso le pellicole dei Marvel Studios: "Io ho spoilerato qualcosina, ma Mark Ruffalo ha detto che tutti sarebbero morti alla fine di Infinity War."

"Il fatto è che nessuno lo prende seriamente" ha proseguito l'attore. "Se lo avessi detto io tutti avrebbero pensato "Sì, probabilmente è quello che succede. Voglio dire, Mark ha streammato i primi 20 minuti di Thor per sbaglio. Io non faccio queste cose."

L'arrampicamuri ha poi sfidato un giornalista presente a tirare fuori una lista di tutto quello che ha spoilerato, per poi rivelare che il poster di Avengers: Endgame che ha leakato "per errore" - trovate il video in calce alla notizia - in realtà è stata un'idea del reparto marketing dei Marvel Studios.



Holland tornerà a vestire i panni di Spider-Man almeno in un terzo capitolo, il quale sarà però collegato all'universo cinematografico dell'Uomo Ragno targato Sony e inaugurato l'anno scorso con Venom (e vista la possibilità di universi alternativi anche Spider-Man: Un Nuovo Universo). Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.