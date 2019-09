Avengers: Endgame Thor e Captain America contro Thanos nella cover dell'art book

La battaglia tra i Vendicatori "degni" e Thanos è al centro dello spettacolare cover di Marvel's Avengers: Endgame - the Art of the Movie, l'art book dedicato alla realizzazione del film-evento targato Marvel Studios.

L'immagine che vi riportiamo in calce (via Comicbook.com) mostra un concept di Thor e Captain America che affrontano il Titano, come abbiamo visto nella parte finale del film dei Fratelli Russo, con il Dio del Tuono che impugna sia Mjolnir che Stormbreaker.

L'autore del disegno è Ryan Meinerding, responsabile del Visual Development dei Marvel Studios che ha contribuito alla realizzazione di questo art book di 376 che esplora il dietro le quinte di Avengers: Endgame. Sempre in calce alla notizia potete trovare un suo concept di Captain America che raccoglie Mjolnir e l'immagine integrale della cover.

Marvel's Avengers: Endgame - the Art of the Movie sarà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo 19 novembre. Culmine di un percorso di 22 film iniziato nel 2008 con il primo Iron Man, il film dei Russo ha superato Avatar per diventare il maggiore incasso della storia del cinema con 2,786 miliardi di dollari (vedi: recensione di Avengers: Endgame).

Conclusa l'Infinity Saga con Spider-Man: Far From Home, la Fase 4 del MCU sarà inaugurata a maggio 2020 dall'uscita di Black Widow.