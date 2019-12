Avengers: Endgame e The Irishman nelle short-list per l'Oscar 2020 agli effetti speciali

In queste ore l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicato la prima lista dei venti film che saranno in competizione per gli effetti visivi agli Oscar 2020.

In un anno che ha visto la tecnologia utilizzata al cinema al centro di diverse rivoluzioni visive, i rivali delle ultime settimane Avengers: Endgame e The Irishman guidano il gruppo della shortlist, e molto probabilmente a febbraio rivedremo entrambi sul tappeto rosso della Notte degli Oscar. Fra gli altri candidati anche Star Wars: The Rise of Skywalker, Spider-Man: Far from Home e 1917, il nuovo film di Sam Mandes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e diretto con un unico (finto) piano sequenza.

Qui sotto l'elenco completo in ordine alfabetico:

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Aladdin

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Dumbo

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Ford v Ferrari

Gemini Man

The Irishman

Jumanji: The Next Level

Il Re Leone

Men in Black: International

Midway

Spider-Man: Far From Home

Star Wars: The Rise of Skywalker

Terminator: Dark Fate

Entro la fine dell'anno di questi venti film ne rimarranno soltanto dieci, dopodiché quei dieci saranno ridotti agli ultimi cinque quando il 13 gennaio prossimo verranno annunciate le nomination ufficiali per gli Oscar 2020.

La 92esima Notte degli Oscar, lo ricordiamo, si terrà il 9 febbraio.

Per altri approfondimenti scoprite i principali contendenti per la statuetta alla miglior regia e recuperate le migliori tre scene di Endgame.