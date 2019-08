Avengers: Endgame, Thanos su un trono di teschi e Cap senza testa tra le idee scartate

Della famosa sequenza di Avengers: Endgame con la testa tagliata di Captain America ve ne abbiamo parlato un bel po', ma ora è Kevin Feige a farlo nel corso di un panel organizzato da Empire.

Il presidente dei Marvel Studios, che ha fortemente voluto che i due film fossero distinti, ne ha parlato ufficialmente durante il panel organizzato da Empire ed ha svelato ulteriori retroscena su quella che sarebbe stata, sicuramente, una scena da brividi e piuttosto dark.

"Credo ci siano delle foto dietro le quinte di questa idea" ha confermato Kevin Feige ai microfoni di Empire "Ci siamo noi con in mano il fumetto di Infinity Gauntlet che ci promettiamo di rendergli giustizia. Una delle idee che abbiamo scartato era quella di avere Thanos seduto su un trono di teschi che comanda tutto e tutti. L'idea era che, dopo che hanno finito il furto del Tempo, i nostri eroi tornano nel mondo del 2023 e scoprono che Thanos ha conquistato tutto, ed è seduto su questo trono fatto di ossa e teschi e lancia la testa mozzata di Captain America, ancora con il casco, ai piedi di Steve Rogers. Era sicuramente fantastico ed un'idea pazzesca, ma la logica era difficile. Credo sia in qualche stesura del copione, probabilmente c'è qualche concept art di questa scena in giro".

"Voi eravate abituati al Thanos che sedeva e sorrideva, ed è ciò che ha fatto fino ad Infinity War" continua "Ma abbiamo cercato di rendergli giustizia. Ho passato il mio tempo negli uffici con i filmaker e continuavo ad aprire i fumetti e dicevo loro 'dobbiamo fargli fare questo, e questo'. Alcune di queste idee sono finite nel film, come Thanos che tramuta Drax in dei cubetti o fa uscire delle bolle dalla pistola di Star-Lord. Il suo uso casuale e sadico delle Gemme è qualcosa che volevamo fare".