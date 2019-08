Avengers: Endgame, ecco come il film ha chiuso il cerchio di Cap, Thor e Iron Man

Parlando con SyFy, oltre ad aver svelato i piani originali per Thor, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno parlato dell'equilibrio che regna nel Marvel Cinematic Universe alla fine della Infinity Saga.

Nello specifico, riecheggiando lo scopo principale di Thanos, che con il potere delle Gemme dell'Infinito voleva riequilibrare l'esistenza cancellando il 50% delle forme di vita, così che il restante 50% potesse godere a pieno delle risorse naturali disponibili che per tutti probabilmente non sarebbero bastate, gli autori hanno fatto notare come il film abbia portato equilibrio all'interno degli Avengers.

Parlando di come Endgame sia stato capace di chiudere un cerchio, infatti, il co-sceneggiatore Christopher Markus ha infatti parlato di una questione di simmetria:

"È una questione di simmetria per tutto il Marvel Cinematic Universe. Steve nel primo film non riesce ad andare a quel ballo con Peggy, ma alla fine di Endgame ce la fa. Nel primo Avengers Tony sopravvive per miracolo dopo aver tentato il sacrificio, alla fine di Endgame invece no. Nel primo Thor, il Dio del Tuono ha una scena a petto nudo a dir poco memorabile, mentre in questo film ne ha un'altra ugualmente memorabile, ma piuttosto diversa. E' la chiusura di un cerchio."

