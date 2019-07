Avengers: Endgame, Thanos doveva uccidere gli Avengers del 2012 e mostrarli nel presente

Nel corso del panel a loro dedicato durante il San Diego Comic-Con, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato parecchi retroscena sulla stesura preliminare di Avengers: Endgame.

Come vi abbiamo spiegato nel dettaglio in un articolo già pubblicato, Thanos doveva staccare la testa a Captain America ed usarla per intimidire gli altri Avengers, ma a quanto pare originariamente il villain si sarebbe dovuto macchiare di un crimine ben più atroce.

I due autori hanno infatti raccontato che inizialmente il Pazzo Titano (del 2014) sarebbe dovuto tornare indietro nel tempo (al 2012), cogliere alla sprovvista gli Avengers (che a quel punto si trovavano a cavallo fra gli eventi di The Avengers e Avengers: Age of Ultron), ucciderli tutti e riportarli nel presente, per mostrarli agli Avengers esponendoli come trofei davanti al loro quartier generale.

Gli sceneggiatori hanno anche aggiunto che avevano scritto la sequenza ispirandosi a quella molto simile con cui Wolverine trovava gli X-Men martoriati nel corso di Old Man Logan, celebre saga a fumetti scritta da Mark Millar.

Che ne pensate di questa mattanza che ci è stata risparmiata? Sareste riusciti a sopportare una fine così violenta per gli eroi più potenti della Terra? Discutiamone nei commenti!

Per altri approfondimenti, scoprite tutte le scene tagliate da Avengers: Endgame.