Avengers: Endgame, la teoria di un fan sul possibile futuro villain

Presto il Marvel Cinematic Universe tornerà con la Fase 4 e i fan si stanno chiedendo quale sarà il prossimo villain che affronterà gli Avengers, dopo tutto quello che è accaduto in Avengers: Endgame, penultimo capitolo della Fase 3 dell'MCU. Diverse sono le speculazioni che circolano su internet tra cui una particolarmente interessante.

Secondo un fan Avengers: Endgame è collegato alla creazione di Kang il Conquistatore. Kang è uno storico villain della Marvel e bisogna ricordare che gli Avengers hanno influenzato la sequenza temporale più di una volta nel film dei fratelli Russo.

Da questo concetto nasce l'idea che Kang possa essere stato creato come una sorta di 'poliziotto del tempo' al fine di correggere l'operato degli Avengers.



Secondo la teoria Kang potrebbe essere il villain della Fase 5 anche in conseguenza degli eventi mostrati in Avengers: Endgame.

Per il momento non ci sono conferme o smentite in merito ma bisogna ricordare che l'universo dei Fantastici Quattro, del quale Kang fa parte, è tornato sotto il controllo della Marvel e quindi l'ipotesi potrebbe davvero concretizzarsi in futuro.

Nel toto-nome sul prossimo villain del Marvel Cinematic Universe anche lo sceneggiatore di Endgame, Stephen McFeely, ha detto la sua, esprimendo la propria opinione su un nome in particolare.

Per quanto riguarda Endgame sono arrivati invece diversi dettagli sul finale alternativo previsto per il film dei fratelli Russo.