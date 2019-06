Avengers: Endgame, un teoria dei fan si concentra su Loki

Il canale YouTube Eman's Movie Reviewes ha proposto un'interessante teoria che riguarda un personaggio molto importante all'interno del Marvel Cinematic Universe. Si tratta di un'ipotesi che riguarda il futuro di Loki, dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame, apice di un universo che ora si appresta ad aprire una nuova era.

Se questa teoria fosse confermata spiegherebbe molto dello status quo di Loki nella prossima serie Disney+.

In Avengers: Endgame alcuni degli Avengers viaggiano indietro nel tempo per rubare il Tesseract presente in The Avengers. La Gemma dell'Infinito cade e viene raccolta da Loki che a quel punto era già stato sconfitto dagli Avengers e posto sotto custodia. Il fratello di Thor ne approfitta per teletrasportarsi e fuggire.



Da quel momento in poi non è chiaro cosa esattamente sia successo. Nella storia viene spiegato che la rimozione di una Gemma dell'Infinito da un universo causerebbe danni irreparabili, lasciando l'universo indifeso contro certi tipi d'attacchi e cambiando radicalmente la realtà stessa. E alla fine del film le Gemme dell'Infinito devono essere assolutamente restituite al momento esatto in cui sono state prese.

Da questo punto di vista è probabile che Loki abbia creato una timeline alternativa e che possa aver lasciato la linea temporale che ha abbandonato in cattive condizioni.

Eman tuttavia sostiene che un personaggio talmente antico e intelligente come Loki probabilmente vedrebbe questo tipo di pericolo e avrebbe fatto come i Vendicatori. usare le Gemme per ottenere un fine specifico e poi restituirle. Secondo la teoria avrebbe usato un 'clone ombra' in stile Naruto per rimandare il Tesseract in maniera tale da poter continuare la sua vita mentre tutti sono convinti che sia sotto custodia. In questa teoria sarebbe il clone di Loki a morire per mano degli Elfi Oscuri e il vero Loki riemergerebbe per governare Asgard. Ciò gli permetterebbe di avere cinque anni per governare Asgard, dal 2013 al 2018 pur avendo accesso illimitato al Tesseract. E tutto questo potrebbe essere un punto di partenza per la serie su Disney+.

La teoria sostiene inoltre che Loki abbia fatto la stessa cosa negli attimi prima che Thanos attaccasse in Avengers: Infinity War, fingendo la sua morte per evitare le conseguenze del fallimento di Thanos.

Si tratta di semplici teorie che però non fanno altro che stuzzicare l'immaginazione dei fan. In futuro Chris Hemsworth tornerebbe a interpretare Thor; l'attore ha inoltre svelato di un consiglio di Tom Cruise riservatogli che la star ha ammesso che non dimenticherà mai.