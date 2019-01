Avengers: Endgame teaser - mancano 100 giorni all'uscita del film!

Il fandom Marvel aspetta con ansia l'arrivo dell'attesissimo Avengers: Endgame, il film che chiuderà l'avventura dei Vendicatori, iniziata nell'ormai lontano 2012 con il primo Avengers, diretto da Joss Whedon.

Adesso alla regia c'è un duo di fratelli, Anthony e Joe Russo, che con i Marvel Studios ormai hanno una certa esperienza avendo lavorato - prima di arrivare ad affrontare questi film finali sui Vendicatori - a Captain America: The Winter Soldier prima, e Captain America: Civil War poi.

Naturalmente siamo tutti in attesa di vedere come avranno deciso di concludere questa avventura contro Thanos i due registi anche se, c'è da dirlo, anche la paura di perdere i nostri beniamini è tanta. Oggi è uscito il trailer di Spider-Man: Far From Home e, naturalmente, il fandom ha iniziato a speculare su come potrebbero andare le cose in Avengers: Endgame, dal momento che, come tutti sappiamo, alcuni dei personaggi sicuramente torneranno, altri invece, probabilmente ci lasceranno.

Tristezza a parte, per ricordarci che mancano solamente 100 giorni al release di Avengers: Endgame (per noi l'attesa sarà leggermente più breve, dal momento che la pellicola dei fratelli Russo la vedremo con due giorni d'anticipo rispetto agli Stati Uniti), i Marvel Studios ci regalano un teaser breve che preannuncia proprio il quarto cinecomic sui Vendicatori.

La storia che vedremo narrata in Avengers: Endgame non la conosciamo ancora, ovviamente, ma di certo i nostri eroi cercheranno, per quanto sarà loro possibile, di rimediare agli avvenimenti di Avengers: Infinity War. Come lo faranno ovviamente è un mistero, ma le speculazioni parlano di Regno Quantico, di viaggi nel tempo, di Captain Marvel che salva la situazione... Vedremo. Noi non possiamo far altro che aspettare e, nel frattempo, goderci questo mini teaser che ci mostra molto brevemente Iron Man, Vedova Nera e Thor.

Le altre pellicole in arrivo per i Marvel Studios sono Captain Marvel il 6 marzo e, Avengers: Endgame il 24 aprile e poi Spider-Man: Far From Home, in sala in Italia a partire dal 4 luglio 2019.