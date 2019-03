Avengers: Endgame, il team con indosso le Advanced Tech Suits in uno splendido artwork

Il trailer di Avengers: Endgame è stato, indubbiamente, una delle più grosse e gradite sorprese degli scorsi giorni, grazie a sequenze capaci di mescolare tensione con adrenalina allo stato puro. Ora, grazie ad un nuovo artwork, possiamo rivedere il gruppo di eroi, con indosso le speciali tute bianche e rosse. Lo trovate, come sempre, dopo il salto.

L'immagine promozionale ci mostra alcuni degli eroi sopravvissuti alla temibile Decimazione di Thanos, mentre si preparano ad entrare in azione con le nuovissime tute "brandizzate" con la A di Avengers. Vediamo dunque Captain America, Occhio di Falco, Rocket Raccoon, Vedova Nera, Nebula e anche War Machine, con un look maestoso e pronto alla battaglia. Oltre a loro, è stato inoltre confermato che altri personaggi, quali Iron Man, Hulk e Thor, indosseranno le medesime uniformi, durante una non ben precisata sequenza del cinecomic.

Ad oggi, non si hanno conferme ufficiali in merito a quale sarà l'utilizzo vero e proprio di queste tute, denominate Advanced Tech Suits, né se dispongano di particolari abilità. Si è più volte speculato, negli scorsi mesi, che potesse trattarsi di una sorta di uniforme, per accedere al Regno Quantico o, potenzialmente, ad altre linee temporali.

A coronare il meraviglioso artwork troviamo l'iconico e memorabile simbolo degli Avengers, posto esattamente dietro ai personaggi, quasi a simboleggiare la coesione, venutasi a creare in seguito ai catastrofici eventi del precedente film. Ogni personaggio, soprattutto in questo frangente, sembrerebbe attingere a piene mani al look caratteristico dei corrispettivi eroi dei fumetti: Steve Rogers sfoggia il classico look con capelli biondi e viso sbarbato, Natasha Romanoff è tornata rossa, mentre Clint Barton si mostra orgogliosamente con il proprio set di arco e frecce.

Sembra proprio che, esattamente come confermato nel materiale diffuso dai Marvel Studios, gli Avengers siano seriamente intenzionati a riportare stabilità nell'universo, dopo che questo è stato improvvisamente e incredibilmente dimezzato. Il loro modus operandi, in questa resa dei conti, sarà di provarci a qualunque costo.