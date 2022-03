Avengers: Endgame, tagliato un clamoroso cameo di Agents of SHIELD: ecco la foto!

Avengers: Endgame è uscito al cinema quasi tre anni fa ma ancora si continua a parlare di quello che è diventato uno dei più grandi successi della storia del cinema, capace di battere al box-office Avatar di James Cameron dopo circa 10 anni di dominio incontrastato. Oggi scopriamo che nel film dei fratelli Russo c'era un cameo da Agents of SHIELD.

A quanto pare, oltre all'apparizione di Edwin Jarvis (James D'Arcy) accanto all'Howard Stark interpretato da John Slattery (che aveva fatto il suo esordio nel personaggio nel corso dello show ABC Agent Carter), pare che nel corso della pellicola fosse previsto un cameo anche da Agents of SHIELD.

All'occhio attento dei fan dello show ABC non è sfuggito che nel concept art di Cantina Creative, Daniel Whitehall/Werner Reinhardt (Reed Diamond) può essere intravisto come uno dei membri dell'HYDRA. La sua fotografia appare su uno schermo olografico accanto a quella di Red Skull (Hugo Weaving) e Arnim Zola (Toby Jones). Guardate voi stessi il concept art ed easter egg presente nel post messo in calce a questa news.

Questo cameo fu infine tagliato dal montaggio finale della pellicola. E prima del ritorno di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, quello di Jarvis era l'unico personaggio degli show televisivi Marvel ad avere un cameo nel Marvel Cinematic Universe.

Continuando a parlare del Marvel Cinematic Universe, in molti si chiedono se ci sarà un possibile ritorno degli Avengers dopo la conclusione della Saga dell'Infinito, oppure se tutto si è concluso con gli eventi di Endgame. Per ora, l'unica certezza è che Doctor Strange tornerà a maggio con Doctor Strange nel Multiverso della Follia e che Thor tornerà con un nuovo look in Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale cinematografiche italiane è attesa per il 6 luglio.